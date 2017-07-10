Нашествие 2017: грязь, рок, дождевики

Нашествие 2017 года показало похожесть рокеров и панков на танки - в том смысле, что грязи не боятся, а зажигать готовы в любую погоду. Танцполом стала жидкая грязь, вместо группы крови порядковым номером стал цвет дождевика, а родное Катманду затопило.
Людей, как и всегда, было огромное количество. Все ехали послушать настоящий русский рок, предаться старым воспоминаниям и ни в чём себе не отказывать. Люди то там все взрослые, что удивительно. Мало было молодёжи - неужто русский рок перестали слушать?
Вот такое выражение лица было у всех, кто только приехал на Нашествие 2017. Вокруг грязь, море луж, все в дождевиках, а лето вообще не чувствуется.
Там где рокер может пройти - машина не проедет. Тоже местная беда, кто-то пытался передвигаться не на своих двоих - в итоге люди совместно такие машины вытаскивали из грязи. Ибо намертво застревали.
Но стоит отдать должное всей погоде - кадры получались восхитительные. Фаеры, дождевики и французский гламурный зонтик. Где ещё такое можно встретить?
Кто-то шутил даже, что сюда должны были прислать отряды матросов.
Музыканты в свою очередь совершенно не унывали и играли от заката до рассвета.
А кому совсем надоедал дождь - могли посидеть в импровизированном кинотеатре. В полевых условиях, так сказать.
Имперских флагов, кстати, в этом году было очень много, на удивление.
Слоган подошёл как никогда лучше. Нашествие 2017: главное приключение года.
П.С. Возможно, даже Милонов ездил на Нашествие 2017.
2П.С. Ну и конечно же, разошедшееся видео с танцев Нашествия 2017.
А вы бы испугались грязи под рок?
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